بث مباشر | مشاهدة مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الجونة والزمالك في إطار الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاربعاء 15-1-2020.

المباراة تقام على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، 15:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت السعودية.

يدخل الزمالك هذه المباراة من دون مهاجمه الأساسي وهدافه الأول هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري “مصطفى محمد” لرغبة المدير الفني باتريس كارتيرون في إعطاء عمر السعيد المزيد من الفرص لإثبات نفسه.

ويواصل كارتيرون الاعتماد على الحارس “أبو جبل” وأمامه الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع.

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وتشهد المباراة عودة صانع الألعاب المخضرم “محمود شيكابالا” للتشكيل الأساسي للزمالك، بالاضافة إلى حازم إمام الذي ترك مكانه للظهير الأيمن الواعد أحمد عيد في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

الجونة 0-2 الزمالك

????ملعب الجونة (الغردقة)

???? الدوري المصري الممتاز – الجولة 13

انتهت

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