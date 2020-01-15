بث مباشر | مشاهدة مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الجونة والزمالك في إطار الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاربعاء 15-1-2020.
المباراة تقام على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، 15:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت السعودية.
يدخل الزمالك هذه المباراة من دون مهاجمه الأساسي وهدافه الأول هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري “مصطفى محمد” لرغبة المدير الفني باتريس كارتيرون في إعطاء عمر السعيد المزيد من الفرص لإثبات نفسه.
ويواصل كارتيرون الاعتماد على الحارس “أبو جبل” وأمامه الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع.
وتشهد المباراة عودة صانع الألعاب المخضرم “محمود شيكابالا” للتشكيل الأساسي للزمالك، بالاضافة إلى حازم إمام الذي ترك مكانه للظهير الأيمن الواعد أحمد عيد في الفترة الماضية بسبب الإصابة.
الجونة 0-2 الزمالك
????ملعب الجونة (الغردقة)
???? الدوري المصري الممتاز – الجولة 13
انتهت
البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لحظة بلحظة لمباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري.
- سيكون معكم في هذا البث “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- الزمالك قادم من انتصارين متتاليين في الدوري المصري أمام أسوان وطنطا، بالاضافة لفوز ثالث في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا حققه على زيسكو يونايتد الزامبي مطلع الأسبوع.
- ♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول ليصلكم كل ما هو جديد بخصوص هذا اللقاء.
- تشكيلة الجونة اليوم: الغرباوي – نجويم – خالد صبحي – محمد نجيب – باسم علي – محمد محسن – أكرم توفيق – عمر عبد الفتاح – أحمد حمدي – عمرو بركات – أحمد ياسر ريان.
- تشكيلة الزمالك اليوم: أبو جبل – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمود شيكابالا – طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – يوسف أوباما – عمر السعيد.
- 1″ الدقيقة الأولى من اللقاء ..
- 5″ ضغط هائل من الجونة في وسط ملعب الزمالك على حائز الكرة.. طريقة لعب قوية فيها الكثير من المجهود البدني.
- 6″ أسلوب لعب الجونة يُجبر لاعبي الزمالك على لعب الكرة الطولية، ودائمًا ما تكون الكرة الثانية من نصيبهم أمام ضغف أجساد لاعبي الزمالك خاصةً في الخط الأمامي عند استلام الكرة.
- 10″ يوجد الكثير من التفاهم بين لاعبي الجونة اليوم، لكن شيكابالا يعكر صفو الفريق المحلي بكثرة تمريراته ومراوغاته الخادعة.
- 15″ ⚽️ جوووووووووووووووول. الهدف الأول للزمالك بواسطة محمود شيكابالا من صناعة محمد عبد الغني.
- 15″ شيكابالا تسلم كرة جميلة على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء ومهد الكرة لنفسه على القدم اليسرى ثم صووووب في البعيدة للمرمى. هدف رائع!
- 20″ الزمالك يحاول تهدئة اللعب وامتصاص ردة فعل الجونة خلال الدقائق التي تلت الهدف.
- 25″ الجونة يركز الآن على تمرير العرضيات، لكن معظم لاعبي وسط الزمالك يقومون بأداء الدور الدفاعي، يوجد تكاتف رائع بين جميع اللاعبين.
- 30″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة ضد مهاجم الزمالك عمر السعيد.
- 38″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط الجونة أحمد حمدي
- 40″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط الزمالك طارق حامد
- 40″ ضغط من الزمالك لتسجيل الهدف الثاني ودفاع الجونة يستبسل.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 0-1.
- استراحة ونعود في الشوط الثاني.
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 55″ جوووووول..الزمالك يضيف الهدف الثاني. محمد أوناجم يترجم تمريرة يوسف أوباما بنجاح.
- 57″ ???? مشاركة إسلام محارب بدلاً من عمر عبد الفتاح في تشكيلة الجونة..
- 58″ ???? التغيير الثاني للجونة بنزول سيرجي أكا بدلاً من محمد محسن.
- 60″ ???? فرجاني ساسي يخرج الآن ويشارك محمد حسن بدلاً منه في تشكيلة الزمالك.
- 63″ أووووو..أبو جبل ينقذ ركلة حرة مباشرة رائعة من أحمد حمدي..صوبت عليه من مسافة 27 ياردة تقريبًا.
- 65″ ???? التغيير الثاني للزمالك بنزول محمد فتحي بدلاً من شيكابالا الذي تراجع فنيًا وبدنيًا بشكل ملحوظ في الشوط الثاني.
- 69″ عاااااااارضة…رأسية جميلة من إسلام محارب ترتطم في العارضة لتجد يد محمد أبو جبل الذي أمسك بها.
- 71″ أوووووو.. الحارس محمد أبو جبل يواصل التعملق ويتصدى لتصويبة من داخل منطقة الجزاء لأكرم توفيق.
- 76″ ???? التغيير الثالث للزمالك بخروج عمر السعيد ونزول الهداف مصطفى محمد.
- 80″ ???? التغيير الثالث للجونة بنزول الزامبي والتر بواليا بدلاً من أحمد حمدي.
- 80″ ضغط شرس من الجونة ومحاولات من اليمين واليسار لتسجيل هدف التقليص..
- 90″ صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك 0-2.
- الزمالك تعامل بقوة مع محاولات الجونة ورد اعتباره من نتيجة الموسم الماضي.
- إلى هنا ينتهي هذا البث
- إلى اللقاء.
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