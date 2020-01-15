أهداف مباراة الترجي والنجم الساحلي فى الدوري التونسي

واصل الترجي انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري التونسي وانتزع فوزاً ثميناً 1 / صفر على النجم الساحلي اليوم الأربعاء 15-1-2020 على ملعب رادس، في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السابعة للبطولة.

وحسم الترجي المباراة لصالحه بالهدف الذي سجله الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 32.

وجاءت لعبة الهدف عن طريق بلال بن ساحة حيث مرر كرة متقنة من ضربة حرة من الرواق الايمن إلى زميله الليبي حمدو الهوني المتحفز داخل حدود منطقة الجزاء مباشرة ليسدد الهوني الكرة صاروخية وتستقر في الشباك معلنة عن هدف التقدم للترجي في الدقيقة 32.

وانتزع الترجي صدارة جدول المسابقة رافعاً رصيده إلى 28 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام الاتحاد المنستيري الذي تراجع للمركز الثاني وتتبقى للترجي ثلاث مباريات مؤجلة مقابل مباراة واحدة مؤجلة للاتحاد المنستيري هي المباراة التي سيخوضها أمام الترجي نفسه الشهر القادم.

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وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 18 نقطة في المركز السادس بعدما مني اليوم بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها الفريق.

إليكم فيديو هدف مباراة الترجي والنجم الساحلي اليوم