اونلاين | LIVE| مشاهدة مباراة الاتحاد و اولمبيك اسفي في البطولة العربية بث مباشر اليوم الأربعاء HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE| مشاهدة مباراة الاتحاد و اولمبيك اسفي في البطولة العربية بث مباشر اليوم الأربعاء HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى فريق الاتحاد السعودى مع نظيره أولمبيك آسفى المغربى، فى السابعة والربع من مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، فى ختام منافسات ذهاب الدور ربع النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” للموسم الجارى 2019-2020، حيث يسعى “العميد” لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره قبل مواجهة الإياب التى تقام على ملعب “المسيرة الخضراء” يوم 15 فبراير المقبل.

ونجح اتحاد جدة فى حجز مقعده بالدور ربع النهائى بعد الفوز على الوصل الإماراتى بأربعة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، إذ حسم “العميد” مباراة الذهاب في مدينة دبي بالفوز 2-1، قبل أن يكرر انتصاره على ملعبه ووسط أنصاره في جدة بهدفين دون رد.

مشاهدة مباراة الاتحاد و اولمبيك اسفي في البطولة العربية

مشاهدة مباراة الاتحاد و اولمبيك اسفي في البطولة العربية

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مشاهدة مباراة الاتحاد و اولمبيك اسفي في البطولة العربية

مشاهدة مباراة الاتحاد و اولمبيك اسفي في البطولة العربية

فى المقابل، تأهل أولمبيك آسفي المغربي لربع النهائى بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما تعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بهدف لكل منهما، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق المغربي، ليقصي حامل لقب نسخة 2017.

ويلتقي الفائز من مجموع مباراتى الاتحاد وأولمبيك آسفى مع الفائز في لقاء فريقي الشرطة العراقي والشباب السعودي في المرحلة المقبلة من البطولة وفقًا لما أسفرت عن القرعة.

يذكر أن المباريات الثلاث التى أقيمت فى ربع نهائى كأس محمد السادس، شهدت فوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز فريق الشباب السعودى على فريق الشرطة العراقى بسداسية نظيفة، وعاد فريق الرجاء المغربي بانتصار ثمين خارج القواعد أمام فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هد