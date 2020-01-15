اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء 15-1-2020 بث مباشر kora star

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز الأربعاء 14 يناير 2020 yalla shoot plus.

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ويستضيف الأهلي فريق طنطا اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي للفوز وإستمرار التربع على قمة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الأهلي وطنطا اليوم Ahly sc vs Tanta

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يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وطنطا اليوم في الأوقات التالية.

الساعة السابعة والنصف مساء 19:30 بتوقيت القاهرة

الساعة الثامنة والنصف مساء 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت والعراق وسوريا.

الساعة التاسعة والنصف مساء 21:30 بتوقيت أبو ظبي

الساعة السادسة والنصف مساء 18:30 بتوقيت الجزائر وتونس

الساعة الخامسة والنصف مساء 17:30 بتوقيت جرينتش GMT.

تنقل مباراة الأهلى وطنطا Cool Kora مباشرة على قناة أون سبورت On Sport وقناة تايم سبورت Time Sports.

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