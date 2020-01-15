اونلاين | لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي بث مباشر ITTIHAD كورة لايف رابط ماتش الاتحادKOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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يتجدد الموعد مع مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، وذلك بإقامة آخر مباريات جولة الذهاب في الدور ربع النهائي من المسابقة، والتي تجمع بين نادي الاتحاد السعودي، ونادي أولمبيك آسفي المغربي.

المباراة ستكون صعبة للغاية على الاتحاد، خاصة في ظل النتائج المميزة للفريق المغربي حين يلعب خارج أرضه، وحالة «العميد» المتراجعة خلال الموسم الحالي.

وتأهل الاتحاد إلى دور الثمانية في بطولة كأس محمد السادس، بعدما بدأ البطولة من دور الـ 32 حيث تجاوز عقبة نادي العهد اللبناني بالفوز عليه في جدة ذهابًا بنتيجة 3-0 ليكتفي بتعادل سلبي في بيروت، ثم في ثمن النهائي حقق الفوز على نادي الوصل الإماراتي، وفاز عليه ذهابًا وإيابًا، بنتيجة 2-1 و2-0 على الترتيب.

امام أولمبيك آسفي، فتأهل إلى ربع النهائي من البطولة، بعد تخطيه عقبة نادي المحرق البحريني في الدور الأول، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في المغرب، والفوز في البحرين بنتيجة 1-0، وفي دور الستة عشر، حقق المفاجأة الكبرى وأطاح بنادي الترجي التونسي، بعد التعادل معه بنتيجة 1-1 في مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ونقدم لكم فيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بمباراة الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي في كأس محمد السادس:

موعد مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي:

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينيتش، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي:

تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة «الجوهرة المشعة»، والذي تتسع مدرجاته لـ 65 ألف مفترج.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي:

تنقل المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي سبورتس 1 اتش دي.

معلق مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي:

يتولى المعلق عامر عبد الله مهمة التعليق على المباراة.