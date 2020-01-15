اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي يلا كورة| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا شوت| نتيجة مباراة الاهلي اليوم ahly live

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة الاهلي وطنطا يسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهليبقيادة السويسري رينيه فايلر مواصلة قطار الانتصارات YALLA SHOOT LIVEحينما يلتقي مع نظيره طنطا في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري، وذلك للابتعاد بالقمة أكثر عن المقاولون العرب أقرب المنافسين من أجل حسم اللقب مبكراً.

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي KORA ON LINE ، على الاطمئنان على حالة وليد سليمان،KORA LIVE لاعب الفريق الذي يعاني من ثقل في عضلة السمانة، وغاب بسببها عن مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي وخرج من قائمة الفريق في مباراة طنطا اليوم.

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وجلس فايلر فى جلسة خاصة مع طبيب الفريق الدكتور خالد محمود؛ للوقوف على حالة اللاعب والمطالبة بتجهيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض العديد من المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي ، ومن المقرر أن يخضع وليد سليمان لفحص طبي في أول مران للفريق؛ للاطمئنان على حالته عقب انتهاء مباراة طنطا المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء KORA ON LINE

ويستدرج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى KORA ON LINEنظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى المصرى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى . KORA ON LINE

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريقKORA LIVE جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتًا من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكدًا ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعاتKORA LIVE، والمقرر إقامتهما مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السيرKORA LIVE بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرًا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.KORA LIVE

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تشكيل الأهلي ضد طنطاKORA LIVE

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - محمود كهربا - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن أو وليد أزارو.YOUTUB LIVE

إلى ذلك، حرص السويسرى رينيه فايلر علىYOUTUB LIVE عقد جلسة مع لاعبي الأهلى في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة طنطا، طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك حتى يحصل الفريق على دفعة معنوية قبل مواجهتى فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بالبطولة الإفريقية.YOUTUB LIVE

وقال فايلر فى حديثه مع اللاعبين إنه يجب السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.YOUTUB LIVE