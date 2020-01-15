اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 / 1 / 2020 yalla shoot

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فاز الأهلي في الجولة الماضية على نادي إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي استضافه ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وواجه الأهلي نظيره طنطا 24 مرة بالدوري، فاز المارد الأحمر في 19 مباراة وتعادل في 5 مباريات دون أي فوز لطنطا. سجل الأهلي 47 هدفاً ومني مرماه ب 8 أهداف فقط من أبناء السيد البدوي.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة حصدها من الفوز في 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن بينما مازال متبقى له مباراتان مؤجلتان مع كلا من المصري البورسعيدي والزمالك.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

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معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة طنطا والأهلي :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة طنطا والأهلي :

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