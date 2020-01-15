اونلاين | نتيجة مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي ضد طنطا بث مباشر اليوم| هدف أجايي يلا شوت الأهلي Time Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي ضد طنطا بث مباشر اليوم| هدف أجايي يلا شوت الأهلي Time Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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متابعة بث مباشر كورة ستار لمباريات الدوري الممتاز، حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره طنطا اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الممتاز| شاهد بث مباشر حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد طنطا kora online في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 9:30 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

البث المباشر – kooora 4 live مباراة الأهلي ضد طنطا على كورة لايف| متابعة بث مباشر مباراة الأهلي على kora plus بدون تقطيع – يتربع الأهلي على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة "بدون هزيمة"| تابع بث مباشر kora live مباراة الأهلي وطنطا بجودة فائقة، حيث يحتل فريق طنطا المركز الـ 16 برصيد عشرة نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته ضد طنطا اليوم الأربعاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: كهربا، أجايي، مروان محسن.

كيفية متابعة البث المباشر (yalla shoot) لمباراة الزمالك والجونة:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء عبر قناة اون سبورت على تردد 10853 أفقي، وقناة تايم سبورت على تردد 11449 على القمر الصناعي نايلسات، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري، ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر للمباراة بجودة تناسب جميع السرعات.