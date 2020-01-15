اونلاين | نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر علي قناة اون سبورت الرياضية علي اليوتيوب في مباراة تُقام اليوم الاربعاء الموافق 15 / يناير / 2020 علي ارضية استاد القاهرة .

تعتبر مباراة الاهلي ضد طنطا هي مباراة مؤجلة من الاسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف علي موعد مباراة الاهلي طنطا وبطاقة المباراة.

وكشفت ادارة الاهلي عن غياب كل من شريف إكرامي بداعي الاصابة وأيضاً ووليد سليمان ورمضان صبحي وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمد محمود والمالي اليو ديانج بسبب الإيقاف. الأهلي Vs طنطا‏. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Time Sport . الملعب : ستاد القاهرة الدولي . المعلقين : أيمن الكاشف (ON) + مؤمن حسن (Time) . موعد المباراة : 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:30 مساءاً بتوقيت مصر . 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .