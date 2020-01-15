اونلاين | نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري| مشاهدة شيكابالا يسجل هدف عالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري| مشاهدة شيكابالا يسجل هدف عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدف شيكابالا.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت الان مباراة الزمالك ضد الجونة اون لاين يلا كورة مباراة الزمالك والجونة كورة جول الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري.

يلا شوت الجديد مباراةالزمالك والجونة في الدوري المصري

يخوض نادي الزمالك مباراة مهمة أمام نادي الجونة على استاد (الجونة)، يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 في مباراة مؤجلة بين الفريقين لحساب مباريات الاسبوع الثالث عشر، ستكن المباراة مهمة للفريقين حيث ان الزمالك صاحب المركز الثالث يريد الوصافة التي يتربع بها نادي المقاولون العرب من ثم منافسة الاهلي على لقب الدوري المصري بينما على الجانب الأخر يرغب نادي الجونة في الحفاظ على مركزفي سط ترتيب الدوري وعدم خسارة النقاط التي تجعله يقترب من مراكز الهبوط، لذلك سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد متابعة مباراة حافلة بالمتعة والإثارة بينالزمالك والجونة مساء اليوم في الدوري المصري ويرغب كلا الفريقين في تقديم أداء يليق بهما من أجل أسعاد جماهيرهم المؤازرة لهما في لقاء من المنتظر ان يفي بالتوقعات.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك والجونة في بطولة الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والجونة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، بما يوافق الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة وفلسطين.

القنوات الناقلة والمعلق على مباراة الزمالك والجونة في الدوري الصري

ستنقل مباراة الزمالك والجونة عبر قناة اون سبورت On Sports HD بصوت المعلق محمد الكواليني، عبر قناة تايم سبورت Time sport HD بصوت المعلق حاتم بطيشة.