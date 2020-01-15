اونلاين | يلا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد طنطا على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.