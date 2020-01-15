اونلاين | الآن Live| بث مباشر الزمالك والجونة في الدوري المصري.. يلا شوت مباشر HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن Live| بث مباشر الزمالك والجونة في الدوري المصري.. يلا شوت مباشر HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة نادي الزمالك مع فريق الجونة والتي ستقام اليوم الأربعاء 15 يناير KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجونة بمدينة الغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT PLUS وستكون تلك المباراة قوية بين الفريقين.

يلا شوت حصري وستقام تلك المباراة بين نادي الزمالك وبين فريق الجونة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

كورة أونلاين ويدخل نادي الزمالك هذة المباراة من أجل تحقيق الفوز على فريق الجونة واستمرار سلسلة الانتصارات في الدوري العام مع باتريس كارتيرون KOORA LIVE حيث حقق الفريق الفوز على فريق طنطا في المباراة الماضية وعلى فريق اسوان في المباراة قبل الماضية بعد سلسلة من النتائج السلبية الفريق في البطولة KOORAHD.

جول كورة ويحتل النادي الاهلي صدارة ترتيب الدوري العام هذا الموسم برصيد 30 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته حتى الآن وعدم التعثر BEIN MATSH بينما فقد نادي الزمالك 10 نقاط في الدوري العام هذا الموسم مما قد يجعله يفقد لقب الدوري العام في النسخة الحالية لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك YALA LIVE.