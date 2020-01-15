اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الأهلي yalla AHLY

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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15-1-2020 في الدوري المصري كما تُذاع مباراة الأهلي ضد طنطا أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة طنطا الأربعاء في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد طنطا الأربعاء 15/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

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تابع لايف مباراة الأهلي وطنطا مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق طنطا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، وفي مقابل ذلك سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير.وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 10 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق طنطا بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو السولية / أليو ديانج / حسين الشحات / وليد سليمان / محمود عبد المنعم كهربا / جونيور أجايي.