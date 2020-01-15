اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

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يلاقي الزمالك نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والجونة، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الجونة.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

الزمالك يأمل في مواصلة التألق والنتائج الإيجابية، بعد العودة للفوز في آخر جولتين بالدوري المصري الممتاز.

بينما يسعى الجونة لتعديل نتائجه السلبية، التي لازمته خلال الفترة الماضية، ضمن منافسات الدوري، إذ أنه لم يذق طعماً للفوز في آخر ثلاث جولات.

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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

الأبيض يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، من 11 لقاء لعبهم، استطاع أن يفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر لقائين، وسجل 15 هدف ودخل مرماه 9 أهداف.

فيمل يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 12 لقاء، حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلهم، وخسر 6 مرات، واحرز 9 أهداف ودخل مرماه 17 هدف.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتذاع المباراة التي تجمع بين الزمالك ومنافسه الجونة، على قناتي، أون سبورت، وتايم سبورت.