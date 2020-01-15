اونلاين | نتيجة مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر في الدوري المصري| رابط ماتش الزمالك يلا شوت yallakora

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كول كورة – بث مباشر مباريات الدوري المصري حيث يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق الجونة بقيادة البرتغالي بيدرو بارني في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير لعام 2020، على ملعب الفريق الساحلي ضمن منافسات الجولة 13 من البطولة المحلية بالموسم الحالي 2019 – 2020.

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مشاهدة بث مباشر kooora 4 goal مباراة الزمالك ضد الجونة، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة بالمركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، ويسعي الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بالمباراة.

تابع بث مباشر على رابط (يوتيوب) بجودة فائقة لمباريات الدوري الممتاز، شاهد مباراة al-zamalek ، ولم يحقق فريق الجونة أي انتصار ضد الزمالك منذ 9 سنوات تقريبًا، الفوز الوحيد للفريق الساحلي في مواجهاته ضد الفارس الأبيض كان في 5 أكتوبر 2011 وفاز بنتيجة 2-1، وتقابل بعدها الفريقين في 6 مباريات، فاز الأبيض في 4 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين- تابع بث مباشر كورة ستار live.

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