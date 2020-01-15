اونلاين | التشكيل الرسمي للجونة ضد الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر عبر ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للجونة ضد الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر عبر ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الزمالك في تمام الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

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محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

هيثم محمد، محمود الجزار، سيرج أكا، والتر بواليا، آلان تشيامابادي، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب.