اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك هدف بن شرقي

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نجح الزمالك في تحقيق الفوز في آخر جولتين على كلا من أسوان بهدفين نظيفين وطنطا في مباراة مثيرة قلب فيها الفارس الأبيض الطاولة في الثواني الأخيرة ويرغب في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الجولة المقبلة.

على الجانب الآخر، يسعى الجونة إلى تحقيق الفوز على الزمالك من أجل تفادي منطقة الهبوط الذي يقترب منها على الرغم أن ترتيبه هو الثاني عشر وذلك لأن الفارق بينه وبين متذيل الترتيب هو ثلاث نقاط فقط.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

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معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة الزمالك والجونة :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والجونة :

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