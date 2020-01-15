اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر| بث مباشر مباراة الزمالك اليوم اونلاين| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاربعاء الموافق 15 يناير 2020، على ملعب الجونة ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك والجونة، اليوم الاربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة اون سبورت وقناة تايم سبورت .

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بث مباشر مباراة الزمالك والجونة اليوم يلا شوت yalla shoot

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مباراة الزمالك والجونة بث مباشر لايف كورة أون لاين

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