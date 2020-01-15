اونلاين | يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم 2020/1/15 بالدوري المصري.. هدف الزمالك ZAMALEK

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم 2020/1/15 بالدوري المصري.. هدف الزمالك ZAMALEK والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت لايف يفتتح ملعب الجونة أبوابه اليوم الأربعاء 14 يناير لاستقبال مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك والجونة، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم والمقرر نقلها على الهواء عبر شاشة قناة أون سبورت 1 بصوت المعلق محمد الكواليني، وقناة تايم سبورت بتعليق حاتم بطيشة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية.

يحتل الزمالك المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة حصدهم من خوض 11 مباراة، مع تبقي له مواجهة مؤجلة، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 بواقع 12 نقطة، ويسعى الفريق الأبيض لاقتناص النقاط الثلاث من مضيفه لانتزاع المركز الثاني الذي يتربع فيه فريق المقاولون العرب بـ29 نقطة.

سيتغيب عن تشكيلة الزمالك بداعي الإصابة في مباراة اليوم أمام الجونة كلاً من محمد عبد الشافي، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش، وخالد بوطيب، ولن يشارك محمد عنتر وكريم بامبو وإمام عاشور لعدم جاهزيتهم.

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ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في لقاء اليوم على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز – حازم محمد إمام – محمود حمدي – محمد عبد الغنى

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد

خط الهجوم:أشرف بنشرقي – مصطفى محمد – محمد أوناجم.