رياضة | الزمالك يواصل سلسلة الانتصارات ويسقط الجونة بثنائية في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواصل سلسلة الانتصارات ويسقط الجونة بثنائية في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الزمالك في الفوز على مضيفه الجونة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم : محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبادر الزمالك بالهجوم المبكر على مرمى الجونة ومحاولة بعد كرة طولية ويقابلها عمر السعيد برأسية داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى الجونة في الدقيقة الثالثة بعدها يستمر ضغط الزمالك المبكر على دفاعات أصحاب الأرض .

ويحاول شيكابالا التوغل وسط ملعب الجونة ولكن الدفاع متمركز ويبعد الكرة عن منطقة الخطورة بعدها كرة عرضية من الجانب الأيسر تمر بدون خطورة وعرضية ثانية من عبدالله جمعة يشتتها الدفاع لركنية في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

ويرد الجونة بمحاولات عن طريق عمرو بركات وأحمد حمدي وتسديدة قوية من بركات لكنها تعلو عارضة أبوجبل في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته وعرضية من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء ويقابلها أوناجم برأسية ويبعاد دفاع الجونة عن منطقة الخطورة .

ويسفر ضغط الزمالك عن هدف التقدم في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق شيكابالا الذي تسلم الكرة داخل المنطقة في الجانب الأيمن وتوغل داخل دفاعات الجونة ليودعها أرضية على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

عقب الهدف حاول لاعبو الجونة مباغتة الزمالك لتعديل النتيجة ويتوغل باسم علي من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة وينقذها أبو جبل بعدها يعتمد أصحاب الأرض على التحضير من وسط الملعب لفتح ثغرة بدفاع الزمالك لكن بدون خطورة .

ويحصل الجونة على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 21 وتسديدة من أحمد حمدي وتصدي من أبو جبل بثبات وتستمر المحاولات من الجونة وتسديدة من عمرو بركات من خارج منطقة الجزاء وتخرج ركنية بعدما اصطدمت بدفاع الزمالك .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لعمر السعيد بعد كرة مشتركة مع لاعب الجونة وركلة حرة للجونة تمر عرضية يبعدها دفاع الزمالك بسهولة في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

وعرضية من الزمالك عن طريق حازم إمام من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء مررها عمر السعيد لأوباما الذي استلم الكرة وسددها ولكن خالد صبحي نجح في التصدي لها وخرجت الكرة بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 34 من عمر اللقاء .

ويلعب شيكابالا ركلة ركنية عرضية داخل المنطقة يشتتها دفاع الجونة ثم ينحصل اللعب في وسط الملعب بين الفريقين بدون خطورة على كلا المرميين ويشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب أحمد حمدي من الجونة بعد تدخل على طارق حامد .

ويواصل الجونة محاولاته الهجومية التي يتم إفسادها من وسط الملعب ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد بعد كرة مشتركة مع لاعب الجونة .

وهجمة منظمة لأصحاب الأرض تصل لعمرو بركات على يسار منطقة الجزاء ليرسلها عرضية تصل في النهاية بتسديدة ضعيفة يتصدى لها الحارس محمد أبو جبل بنجاح.

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ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول تمر بدون خطورة على كلا المرميين لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني حاول الجونة الضغط المبكر لتعديل النتيجة ومرر باسم علي كرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة جزاء الزمالك شتتها محمود علاء بعيدا عن المنطقة .

بعدها يحاول عمرو بركات وحمدي فتح ثغرة ولكن بدون خطورة على مرمى أبوجبل ويرد الزمالك بعرضية عن طريق حازم إمام من جهة اليمين سيطر عليها أوناجم داخل منطقة الجزاء قبل أن يشتتها لاعبي الجونة بعد محاولة الأخير لتمريرها داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة .

ويحاول الجونة من جديد بالهجوم ليرد الزمالك بهجمة منظمة عن طريق شيكابالا الذي مررها لأوباما الذي مررها بدوره لأوناجم على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية مرت على يمين الحارس الغرباوي لداخل الشباك معلنا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

ودفع الجهاز الفني للفريق بأولى تغييراته بنزول محمد حسن بدلا من فرجاني ساسي في الدقيقة 58 من عمر المباراة فيما رد الجونة بتغييرين لتنشيط الجانب الهجومي بنزول إسلام محارب وسيرجي أكا بدلا من عمرو عبدالفتاح ومحمد محسن ويحاول إسلام محارب أرسل تمريرة من على يسار المنطقة لأحمد حمدي الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء لكن يشتتها دفاع الزمالك بعيدا عن المنطقة .

وتستمر محاولات الجونة ويسدد أحمد حمدي الكرة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى وتصدى لها محمد أبو جبل بنجاح .

وفي الدقيقة 64 دفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول مصطفى فتحي بدلا من شيكابالا لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

ويواصل الجونة سعيه لتعديل النتيجة ويلعب جوزيف نجويم كرة عرضية من جهة اليسار قابلها إسلام محارب برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتدت من القائم ثم شتتها الدفاع في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويواصل الجونة محاولاته عن طريق محارب وبركات ولكن بدون خطورة وينطلق أكرم توفيق من جهة اليمين بالكرة وسبق المدافعين وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد أبو جبل بثبات في الدقيقة 72 من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني بأخر تغييراته بنزول مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 75وينحصر اللعب وسط الملعب بين الفريقين بدون خطورة حقيقية .

ويواصل أوناجم محاولاته ويرسل كرة داخل المنطقة يشتتها الدفاع بعدها يلجأ الجونة للتحضير على حدود المنطقة لكن دفاع الزمالك يؤمن الجانب الخلفي للفريق .

ويسقط أبوجبل على الأرض وينزل الجهاز الطبي لإسعافه بعدها يستأنف اللعب من جديد بصورة طبيعية ويراوغ مصطفى فتحي دفاع الجونة بشكل رائع من الجانب الأيمن ولكن طالت الكرة منه لخارج الملعب .

وتمر الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بدون خطورة ويتوغل حازم إمام من الجانب الأيمن ويحصل على ركلة حرة بعدها تمر عرضية يشتتها الدفاع بدون خطورة .

ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع حاول خلالها أوناجم ومصطفى محمد شن هجمات على مرمى الجونة فيما لم تظهر خطورة لأصحاب الأرض في اللحظات الأخيرة وحصلوا على ركنية مرت عرضية بدون خطورة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد .

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثالث بجدول الدوري فيما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة بالمركز الثاني عشر بجدول المسابق