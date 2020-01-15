رياضة | بعد هدفه في الجونة.. "شيكابالا" يستعيد ذاكرة التهديف في الدوري الممتاز بعد غياب 943 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه في الجونة.. "شيكابالا" يستعيد ذاكرة التهديف في الدوري الممتاز بعد غياب 943 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، للتهديف مع الفارس الأبيض، ونجح في احراز أول أهداف فريقه في شباك فريق الجونة خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف محمود شيكابالا من تسديدة صاروخية بالدقيقة 15 ليمنح فريقه المقدمة أمام الجونة.

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك بعد غياب 42 يومًا:

ويشارك "شيكابالا" في مباراة الزمالك والجونة اليوم بعد غياب 42 يومًا عن مباريات الفارس الأبيض، حيث كانت مباراته الأخيرة مع الفريق أمام الشرقية في بطولة كأس مصر يوم 4 ديسمبر الماضي والتي فاز بها الأبيض 3-1، وبعدها لم يشارك "شيكا" في أي مباراة بسبب إصابته بـ حصوات على الكلي، وبعد تعافيه استبعده الفرنسي كارتيرون مدرب الفريق من بعض المباريات قبل الاستعانة به في لقاء الفريق الساحلي اليوم.

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"الأباتشي" يعود للتهديف بعد 143 يومًا:

واستعاد "شيكابالا" ذاكرة التهديف مع الزمالك بعد غياب 143يومًا تقريبًا، حيث يرجع آخر أهداف "الأباتشي" مع الفريق الأبيض إلي مباراة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ 64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي اقيمت يوم 24 أغسطس 2019 وانتهت بفوز الزمالك 6 -0 وسجل "شيكا" هدفين بالمباراة.

آخر أهداف "شيكابالا" في الدوري الممتاز:

ويعتبر هدف "شيكابالا" في مرمي الجونة اليوم هو أول هدف للاعب في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد صيام 943 يومًا تقريبًا، وكان آخر أهداف "شيكا" في الدوري مع الفارس الأبيض في شباك فريق أسوان وقاد فريقه للفوز بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم 15 يونيو 2017 بالجولة 31 من المسابقة المحلية.