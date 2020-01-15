رياضة | عن صفقة توتنهام الجديدة.. ما لا تعرفه عن جيدسون فيرنانديز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عن صفقة توتنهام الجديدة.. ما لا تعرفه عن جيدسون فيرنانديز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضم نادي توتنهام الإنجليزي بشكل رسمي اليوم جيدسون فيرنانديز نجم وسط فريق بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً تبدأ من يناير الجاري.

وكان الدولي البرتغالي قد حضر بالأمس إلى مدينة لندن لإجراء الفحوصات الطبية، قبل أن يتم إجراءات إنضمامه للسبيرز اليوم الأربعاء بشكل رسمي.

وفرضت إصابة لاعب توتنهام موسى سيسوكو ومواطنه تانجي ندومبيلي وإحتمالية مغادرة الدانماركي كريستيان إيركسين حتمية تدعيم خط وسط توتنهام في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويسلط لكم "الخليج 365 الرياضي" على بعض الجوانب الخاصة باللاعب صاحب الـ 21 عاماً من خلال التقرير التالي.

رفيق نجم أتليتيكو مدريد

يعد اللاعب خريج أكاديمية بنفيكا البرتغالي، والتي أفرزت العديد من اللاعبين الذين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية مثل نيلسون سيميدو وفيكتور ليندلوف وبيرناردو سيلفا وجواو فيليكس الذي يعد زميلاً له منذ تواجدهما في الفريق الثاني وحتى صعودهما للفريق الأول.

بداية عسيرة

عانى جيدسون من إصابة عضلية في مطلع هذا الموسم مع بنفيكا، قلصت مشاركاته مع الفريق في الدوري البرتغالي على سبع مشاركات، حيث اكتفى بتمريرة واحدة حاسمة دون تسجيل أي أهداف.

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ساوتومي وبرنسبيه

تعود أصول فيرنانديز لدولة ساوتومي وبرنسبيه الأفريقية الصغيرة، وهي جزر كانت تحت الإستعمار البرتغالي في السابق، حيث إنضم بعد ذلك لفريق فريلاس والذي يمتلك توأمة مع قطبي لشبونة سبورتينج وبنفيكا.

يذكر أن مدرب ولفرهامبتون نونو سانتو تعود جذوره أيضاً للدولة الصغيرة.

إعارة مع خيار الشراء

يتواجد بند في عقد جيدسون خيار للشراء بشكل نهائي مقابل 56 مليون جنيه إسترليني، مع وجود شرط جزائي بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني في حالة الإنضمام بشكل نهائي.

هزيمة تشيلسي ووست هام

اقتنص توتنهام اللاعب من غريميه اللندنيين تشيلسي ووست هام يونايتد، ومن المتوقع أن يشغل مركز لاعب الوسط المتحرك والذي كان يشغله موسى سيسوكو قبل إصابته.

بعض الأرقام عن جيدسون

أتم جيدسون عامه الحادي والعشرين منذ ستة أيام فقط وتحديداً في 9 يناير الماضي، وخاض 59 مباراة مع بنفيكا في جميع البطولات، مسجلا 3 أهداف وممراً 7 تمريرات حاسمة، وخاض مبارتين فقط مع منتخب البرتغال الأول.