رياضة | مفاجأة.. كيكي سيتين يدرس إعادة نجم برشلونة المعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كيكي سيتين يدرس إعادة نجم برشلونة المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي برشلونة الإسباني في إعادة واحد من نجوم الفريق المعاريين إلى صفوف الفريق مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة يفكر في إعادة كوتينيو

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة تفكر في إعادة البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الجديد معجب جدا بإمكانيات كوتينيو وهو من طلب من إدارة النادي أن يعود للفريق في الشتاء.

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انضمام كوتينيو إلى بايرن ميونخ

وكان فيليبي كوتينيو قد انضم إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي برشلونة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أن نادي بايرن ميونخ يفكر في شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي من نادي برشلونة بعد تألقه الواضح مع الفريق.

مشاركات فيليبي كوتينيو مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك فيليبي كوتينيو في 22 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ منذ انضمامه للنادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.