رياضة | الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة تعاقده مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي بعدما أتم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر كافة الأمور الخاصة بالصفقة.

وسافر أمير توفيق خلال الأيام الماضية إلى عدد من الدول الأوروبية بناءًا على رغبة السوسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي طلب تدعيم صفوف الفريق الأحمر بمهاجم إفريقي قوي.

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عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

واتفق أمير توفيق مع النادي النمساوي على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب السنغالي لصفوف الأهلي، كما توصل إلى كافة الأمور المادية مع اللاعب والراتب التي سيحصل عليه في الموسم.

وسيكون أليو بادجي الصفقة الثانية التي يتعاقد معها الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد محمود عبد المنعم "كهربا" المنتقل إليه في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.