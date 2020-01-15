رياضة | سر شارة شيكابالا أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر شارة شيكابالا أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارة مكتوب عليها إسم نجله "آدم" خلال لقاء الجونة المقام حاليًا.



ويقام اللقاء على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري.



وكان شيكابالا رزقه الله خلال الأيام الماضية بنجله الأول الذي أطلق عليه اسم آدم.

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ويقود شيكابالا تشكيل الزمالك بعد فترة غياب ليست بالقليلة عن المشاركة في المباريات الرسمية للفريق الأبيض، في ظل معاناته خلال الفترة الماضية من وجود حصوات على الكلى.



نجح شيكابالا في تسجيل أول أهداف الزمالك في شباك الجونة.



ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

