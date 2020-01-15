رياضة | عاجل.. الكاف يقرر تغيير موعد أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاف يقرر تغيير موعد أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استقر على تعديل موعد كأس أمم أفريقيا 2021 لتقام في يناير بدلا من يونيو، وذلك عقب اجتماع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ووفد من قيادات الاتحاد مع قيادات ومسئولي الاتحاد الكاميروني اليوم.

يذكر أن أمم إفريقيا 2021 يدرس الكاف اسنادها إلى الكاميرون لتعويضها عن النسخة الماضية، إلا أن الكاف لا يزال حتى اللحظة يبحث إمكانية إسناد التنظيم لدولة أخرى مع الكاميرون لتساعد في عملية التنظيم.

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ومن جانبها لم تبد الدولة الإفريقية أي اعتراضات على تعديل في موعد انطلاق البطولة في الشتاء أو خلافه.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر تعديل موعد انطلاق البطولة بسبب المناخ الصعب الذي ستشهده الكاميرون صيفًا، بالإضافة إلى تعارض موعد إقامتها في 2021 مع كأس العالم للأندية لذا وجب تعديلها.