رياضة | خاص.. حقيقة فسخ تعاقد الأهلي مع أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. حقيقة فسخ تعاقد الأهلي مع أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر حقيقة الأخبار التي ترددت مؤخرًا عن قيام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإبلاغ المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء في يناير.

وقال المصدر بأن كل ما يتردد ليس له أساس من الصحة وأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لم يتحدث مع اللاعب في هذا الأمر على الإطلاق.

وأضاف المصدر بأن أزارو مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي ولا صحة لرحيله عن الأهلي في يناير حتى الآن.

وأكمل المصدر بأنه في حالة قيام مسئولو الأهلي بإبلاغ اللاعب بعدم الحاجة إلى خدماته سيتم فسخ التعاقد، من أجل تسهيل مهمة انتقاله لأي ناد.