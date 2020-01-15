شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون كاير يزين تشكيل ميلان ضد سبال في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 سيمون كاير أعلن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان الإيطالي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة سبال في دور ثمن النهائي من كوبا دا ايطاليا.

وشهد التشكيل الرسمي تواجد سيمون كاير المدافع المنضم حديثا من اتالانتا في تشكيل الروسونيري الأساسي. جاء التشكيل الرسمي لمواجهة سبال كالتالي. Advertisements حراسة المرمى: انطونيو دوناروما. خط الدفاع: ثيو هيرنانديز_ سيمون كاير _ رومانيولي _ كونتي خط الوسط : كرونيتش _ بن ناصر _ بونافنتورا. خط الهجوم : ريبيتش _بيوتيك _ كاستييخو . ومن المنتظر عقب نهاية مباراة اليوم ليواجه الفائز منها فريق لاتسيو في دور ربع النهائي كأس إيطاليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيمون كاير يزين تشكيل ميلان ضد سبال في كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.