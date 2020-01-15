كوبا دا ايطاليا.. بهدف ليرولا فيورنتينا يتاهل الي ربع النهائي على حساب اتالانتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 حقق فيورنتينا الإيطالي فوزا ثمينًا على ضيفه اتالانتا بهدفين مقابل هدف، في إطار دور ثمن النهائي من منافسات كوبا دا ايطاليا .

Advertisements تقدم الوافد الجديد باتريك كروتوني بالهدف الاول لمصلحة فيورنتينا في الدقيقة11 من زمن الشوط الأول، عادل جوسيبي ايليتشيتش النتيجة لمصلحة النيراتزوري الصغير في الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني ، بصم مدافع ساسولو السابق ليرولا بتسجيله هدف التقدم وهدف التأهل لمصلحة فيورنتينا في الدقيقة 84 من زمن الشوط الثاني. شهدت المباراة طرد مدافع فيورنتينا بيزيلا اثر تدخل عنيف علي نجم اتالانتا باشاليتش. بهذا الانتصار تأهل فيورنتينا لمواجهة انتر ميلان في دور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

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