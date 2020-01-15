مشاهدة مباراة الاتحاد و اولمبيك آسفي المغربي في كأس محمد السادس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بقيادة مدربه الهولندي ، تين كات ، لاستئناف مشواره في بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال عندما يستضيف اولمبيك آسفي المغربي في الجوهرة المشعة ضمن منافسات ذهاب دور الربع النهائي.



بكل تأكيد يأمل الاتحاد في اعادة البسمة لجماهيره بتحقيق الفوز أمام الضيف ، بعد نتائجه المخيبة خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث يحتل المرتبة 13 برصيد 14 نقطة ، بفارق5 نقاط كاملة عن مراكز الهبوط.

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وكان الاتحاد قد نجح في تعطيل قطار النصر السريع بعد أن فرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي ، ليمنح الهلال فرصة استعادة صدارة جدول الترتيب بطولة الدوري بـ" 30 نقطة.

1- ظروف التأهل:

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وجاء تأهل الاتحاد إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الابطال ، وذلك بعد تخطيه عقبة الوصل الإماراتي بمجموع اللقائين بنتيجة 4/1 ، في حين وصل أولمبيك آسفي إلى هذا الدور على حساب الترجي التونسي في مفاجأة من العيار بنتيجة 4/2 ذهابا وإيابا.

2- الفرصة الأخيرة:

تضائلت حظوظ بقاء تين كات مع الاتحاد ، فبعد كل مباراة يخفق فيها الهولندي ، تخرج تقارير صحفية تشير بإقتراب رحيله عن عميد الأندية السعودية ، حيث لم يحقق المنتظر منه حتى الآن في بطولة الدوري ،كما ودع الاتحاد مع كات منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16 بعد خسارته المدوية التي تلقاها أمام الفتح بهدفين لهدف.

3- موعد المباراة والقنوات الناقلة:

من المقرر ان تقام مباراة الاتحاد وأولمبك اسفي مساء بعد غد الأربعاء في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر قنوات أبوظبي الرياضية الأولى HD.

4- التشكيل المتوقع:

سيعتمد تين كات في مباراة آسفي على القوة الضاربة في تشكيلته ليتمكن من حصد الفوز في لقاء الذهاب بالإعتماد على كل من:" مارسيلو جروهي- منصور الحربي، حمدان الشمراني، جوناس دي سوزا، مهند الشنقيطي -كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، ليوناردو جيل -رومارينيو، هارون كمارا، عبدالعزيز البيشي".