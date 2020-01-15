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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستدعاء رونالدو لمواجهة أودينيزي في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
أعلن نادي يوفنتوس الايطالي عبر حسابه الرسمي في تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي إختارها المدرب ماوريسيو ساري لمواجهة أودينيزي في الدور الـ16 من مسابقة كأس إيطاليا.
وشهدت القائمة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن إمكانية إراحته.
وفي حال حقق يوفنتوس الفوز، سوف يواجه الفائز من مباراة بارما وروما التي ستقام غدا الخميس.
وكان يوفنتوس قد خرج الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد أتالانتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء.
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