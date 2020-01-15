إستدعاء رونالدو لمواجهة أودينيزي في كأس إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

أعلن نادي ​يوفنتوس​ الايطالي عبر حسابه الرسمي في تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي إختارها المدرب ماوريسيو ساري لمواجهة ​أودينيزي​ في الدور الـ16 من مسابقة ​كأس إيطاليا​.

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وشهدت القائمة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن إمكانية إراحته.

وفي حال حقق يوفنتوس الفوز، سوف يواجه الفائز من مباراة بارما وروما التي ستقام غدا الخميس.

وكان يوفنتوس قد خرج الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد أتالانتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء.