الاتحاد الإسباني يعاقب فالفيردي بعد َواقعة السوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، وذلك على خلفية طرده في مواجهة أتلتيكو مدريد.



وكان فالفيردي قد غادر نهائي السوبر يوم الأحد الماضي، مطرودا عقب تلقيه بطاقة حمراء، لعرقلته ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو.

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وقتل الاتحاد الإسباني، إن فالفيردي سيعاقب بالإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط، في الوقت الذي أكد فيه حكم المباراة خلال تقريره أن اللاعب حصل على طرد مباشر، بمتعه موراتا من فرصة محققة.

بتلك العقوبة سيغيب فالفيردي عن الفريق الملكي في مباراة إشبيلية المقرر لها يوم السبت المقبل.

يذكر أن تصرف فالفيردي لعب دورا كبير في فوز ريال مدريد باللقب، بعدما حسم اللقاء لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية