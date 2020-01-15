شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك.. 10 أرقام تلخص إحصائيات الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة بالجولة الثالثة عشرة بالدورى المصرى بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف أحرزه شيكابالا فى الدقيقة 15 من تصويبة قوية سكنت شباك الغرباوي. وسيطر الزمالك على معظم مجريات الشوط وهدد مرمى الجونة أكثر من مرة، بينما شكات الهجمات المرتدة للجونة خطورة على مرمى الفريق الأبيض، ولكن أستطاع محمد أبو جبل أن يحافظ على نظافة شباكة ببراعة. ونستعرض معكم أرقام وإحصائيات الشوط الأول:ـ

الجونة ضد الزمالك - 0بطاقات حمراء -0 319 عدد اللمسات 258 233 تمريرات 177 2 قطع الكرة 1 Advertisements 1 صد لاعب 2 3 إلتقاط 3 6 تحديات 6 56% نسبة الاستحواذ 44% -الأهداف 1 4 (2) تسديدات (على المرمى) 7 (3) 3 تسديدات صدت 2

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