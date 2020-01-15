شكرا لقرائتكم شيكابالا يسجل أول أهدافه مع الزمالك بعد غياب 135 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الزمالك الى تسجيل الاهداف مع نادى الزمالك بعد غياب دائم ما يقرب من 135 يوماً، حيث أحرز آخر اهدافه فى مرمى فريق ديكيداها أف سي بطل الصومال

فى يوم 24 أغسطس 2019 بمباراة االذهاب على ستاد برج العرب مباراة والتى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 7-0، حيث أحرز أول أهدافه الموسم الحالي فى الدوري العام.

وآحرز محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 15 من عمر مباراة الزمالك والجونة المقامة حاليا علي استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري والتي تقام علي استاد الجونة ، لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك.

كما عاد شيكابالا إلى قائمة فريقه اليوم استعدادا لمواجهة الجونة غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، والتي ستقام في الخامسة عصرا علي ملعب الجونة حيث جاء انضمام اللاعب لقائمة فريقه عقب 40 يوم كاملة من الاستبعاد نتيجة الإصابة ومن بعدها عدم اقتناع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بالمستوي البدني للاعب خلال الفترة الماضية.

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وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم شيكابالا ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح عمر السعيد.