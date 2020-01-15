شكرا لقرائتكم أسوان يضم صانع ألعاب إنبى محمد مرسى فى صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد نادى أسوان رسميا مع محمد مرسي، صانع ألعاب إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فى صفقة انتقال لاعب حر، لمدة موسمين ونصف، تبدأ فى يناير الجارى.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لأسوان، فى حضور مصطفى أمين المشرف العام على الكرة ووائل الجمل وكيل أعماله.

ويعتبر لاعب إنبى هو أول صفقات أسوان حلال الميركاتو الشتوى الجارى، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، ضم لاعبين آخرين فى الخط الهجومى.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فى الرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

واصطحب مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة النادى المصرى، فى المباراة المقرر إقامتها غد الخميس، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

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حيث ضمت القائمة كلا من :



فى حراسة المرمى : مسعد عوض، إسلام سليمان

خط الدفاع : إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، عبدالله السنجهاوي، الحسينى سمير، مصطفى دويدار، يوسف العوامي، أحمد بلية

خط الوسط : هيثم الفيل، أحمد فتحي، محمد خليفة، سعيد كانتى، عبدالعزيز إمام، أحمد صغيري، عبدالرحمن خالد جبنه، محمد الصباحي

خط الهجوم : حسن طارق، فادى فريد، إبراهيم جلال

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.