بث مباشر .. مباراة الجونة والزمالك بالدوري الممتاز

يقدم خدمة البث المباشر لمباراة الجونة والزمالك ضمن مباريات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز. وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن تشكيل الزمالك لمباراة اليوم وجاء كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف اوباما في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم Advertisements وفي الجانب الآخر أعلن بيدرو بارني تشكيل الجونة لمباراة اليوم وجاء كالتالي: محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.

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