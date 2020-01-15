شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يختتم تدريباته ويتوجه للإسكندرية لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم، الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، فى السابعة والنصف مساء غدًا الخميس، على استاد "المكس" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهد تدريب بيراميدز الختامى قبل مواجهة زعيم الثغر، قيام الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفنى بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية لتنفيذها فى المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة تحسين الموقف وحصد النقاط في الدوري بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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