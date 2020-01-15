شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يختتم تدريباته ويتوجه للإسكندرية لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وشهد تدريب بيراميدز الختامى قبل مواجهة زعيم الثغر، قيام الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفنى بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية لتنفيذها فى المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة تحسين الموقف وحصد النقاط في الدوري بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وغادرت بعثة بيراميدز القاهرة، متوجهة إلى الإسكندرية للمبيت بأحد فنادق مدينة برج العرب حتى موعد اللقاء، يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع برصيد 21 نقطة.
بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصري البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.
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