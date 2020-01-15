شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الجونة بهدف شيكا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك فى إنهاء الشوط الاول بالتقدم على الجونة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة بالبحر ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدورى احرزه محمود عبد الرازق شيكابالا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

بدأ الزمالك المباراة بضغط قوى على لاعبى الجونة بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل دانت لهم السيطرة وفى الدقيقة الخامسة انطلق يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك بالكرة من منتصف الملعب وحاول مراوغة دفاع الجونة ولكن نجح محمد نجيب في تشتيت الكرة من أمام اوباما .

وفى الدقيقة الثامنة يرسل أوباما كرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء ولكن تمر الكرة بدون خطورة على المرمى وشتتها الدفاع ، بعدها يتحسن اداء لاعبو الجونة بفضل تحركات احمد حمدى وأحمد ياسر ريان وفى الدقيقة الحادية عشر يسدد عمرو بركات صانع ألعاب الجونة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن المرمى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 15 نجح محمود شيكابالا فى إحراز الهدف الاول لفريقه عندما استلم كرته من الجانب الأيمن وتخطى احد مدافعى الجونة وسدد كرة قوية تسكن مرمى الفريق البحراوى ، ليتقدم المارد الأبيض بالهدف الاول .

وفى الدقيقة 18 انطلق باسم على من على يمين الملعب ودخل منطقة جزاء الزمالك وراوغ مدافعي الزمالك بشكل جيد وسدد كرة قوية تصدى لها محمد أبو جبل بنجاح ثم شتتها الدفاع خارج الملعب ، وفى الدقيقة 23 سقط حارس الزمالك محمد أبو جبل بعد كرة مشتركة مع أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

هدا إيقاع الملعب تماما من لاعبى الزمالك الذين شعروا بقوة لاعبى الجونة وفضلوا الميل للدفاع لإمتصاص الحماس الزائد من الجونة وفى الدقيقة 30 يحصل عمر السعيد مهاجم الزمالك على كارت أصفر للتهور مع احد لاعبى الجونة .

وفى الدقيقة 34 يقود حازم إمام هجمة منظمة ويرسل كرة عرضية من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء لعمر السعيد ترتد لأوباما الذي استلمها وسددها لكن خالد صبحي مدافع الجونة نجح في التصدي لها وخرجت خارج الملعب ، وفى الدقيقة 40 يشهر أمين عمر الكارت الأصفر الثانى للاعبى الزمالك لطارق حامد بعد عرقلته لأحمد ياسر ريان فى منطقة وسط الملعب .

يحاول لاعبو الزمالك فى الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الاول الإحتفاظ بالكرة اكبر فترة ممكنة والحصول على الضربات الركنية ، وفى الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول تسنح فرصة حقيقية للجونة من عرضية لعمرو بركات يسددها عمورى من على حدود الست ياردات لكنها ضعيفة يتصدى لها بنجاح محمد أبو جبل حارس الزمالك

جاء تشكيل الزمالك امام الجونة على النحو التالى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

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خط الدفاع : حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة،

خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى، وشيكابالا ومحمد اوناجم ويوسف أوباما

خط الهجوم : عمر السعيد.

بينما جاءت تشكيلة الجونة على النحو التالي :-

حراسة المرمي: محمود الغرباوي

خط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب وخالد صبحى وجوزيف جوناثان

خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد ليلة وأحمد حمدى وعمرو بركات وعموري

خط الهجوم: أحمد ريان.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.