انت الان تتابع مانشستر يونايتد يتراجع عن إقامة معسكره في دبي بسبب الوضع بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء تخليه عن إقامة معسكره التدريبي لفصل الشتاء في مدينة دبي الإماراتية بسبب مخاوف من الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم عن أولي جونار سلوسكيار، المدير الفني للفريق، قوله:" سنبقى في أوروبا".

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد مباريات لمانشستر يونايتد في الفترة بين 1 إلى 17 شباط/فبراير المقبل ولذلك كان هناك اقتراح بإقامة معسكر تدريبي لعدة أيام إما في دبي أو قطر.

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وكان الفريق قد أقام معسكره الشتوي في دبي للاستعداد للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في كانون ثان/يناير .2019

وقد تخلى النادي عن خطط لإقامة معسكر شبيه هذا العام بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط على خلفية مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

وحسب التقرير، فإن من المنتظر أن يقود سلوسكيار تدريب فريقه إما في إسبانيا أو في البرتغال.