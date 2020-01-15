الامارات | بالفيديو.. محمد بن راشد يساعد مواطنة تعرضت لإصابة في سباق دراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد بن راشد يساعد مواطنة تعرضت لإصابة في سباق دراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمساعدة المتسابقة المواطنة عنان العامري من فريق الوثبة التي تعرضت للسقوط ولإصابة بسيطة أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية للمواطنات الهواة الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المساعدة للمواطنة عنان العامري، لتكمل بعدها السباق حتى النهاية.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السباق الذي اقيم في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كلم.