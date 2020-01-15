شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز | الجونة (0) - (1) الزمالك (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الجونة نظيره الزمالك على ملعب الجونة في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الجونة كالآتي: فيما جاء تشكيل الزمالك كالآتي: Advertisements أبرز أحداث المباراة الشوط الأول ق12. تصويبة قوية من عمرو بركات تمر فوق عارضة أبو جبل ق14. كرة خطيرة جدًا لنادي الزمالك بعد عرضية من شيكابالا استقبلها أوناجم برأسية أخرجها الغرباوي ق15. جوووووووووووول شيكابالا يتقدم للزمالك بتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء د18. هجمة خطيرة للجونة بعد انطلاق باسم علي على الجبهة اليمنى واختراقه لمنطقة جزاء الزمالك ليصوب تجاه المرمى لكن أبوجبل يتصدى

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