شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن تشكل الزمالك لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في إطار الجولة 13 من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل Advertisements الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام – عبد الله جمعة الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – يوسف أوباما الهجوم: عمر السعيد البدلاء: محمد عواد – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر- مصطفي فتحي – أشرف بن شرقي- مصطفي محمد

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