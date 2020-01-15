شكرا لقرائتكم خبر عن خاص - الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم رابيد فيينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقة اللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي البالغ من العمر 22 عامًا.

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وكان «بادجي» قد انضم إلى رابيد فيينا العام الماضي جورجاردن السويدي، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا مليون يورو.

ويقود المفاوضات أمير توفيق، مدير التعاقدات، إذ وصل النادي لاتفاق مبدئي مع رابيد فيينا لضم اللاعب، فيما رصد مسؤولو الأهلي مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد مع «بادجي».

وشارك المهاجم السنغالي، والذي يتمتع بطول فارع يصل إلى 1.89 سم، مع فريقه هذا الموسم في في 16 مباراة في الدوري النمساوي أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.