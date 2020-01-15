اخبار الرياضه

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

Advertisements

ويأتي تأجيل المبارة عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي، والتي كان مقررًا إقامتها يوم 24 يناير الجاري، إلى يوم 26 يناير.

وكانت مباراة الأهلي وإنبي من المقرر أن تقام يوم 27 يناير، ليتم تأجيلها إلى وقت غير محدد بعد.

يذكر أن الأهلي يلتقي بالهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 1 فبراير القادم، ما قد يعني صعوبة إقامة مباراة إنبي قبل هذا الموعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا