شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

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ويأتي تأجيل المبارة عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي، والتي كان مقررًا إقامتها يوم 24 يناير الجاري، إلى يوم 26 يناير.

وكانت مباراة الأهلي وإنبي من المقرر أن تقام يوم 27 يناير، ليتم تأجيلها إلى وقت غير محدد بعد.

يذكر أن الأهلي يلتقي بالهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 1 فبراير القادم، ما قد يعني صعوبة إقامة مباراة إنبي قبل هذا الموعد.