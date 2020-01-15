شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يقرر تقديم مواجهة الزمالك ومازيمبي 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» علي تقديم موعد مباراة الفريق الأول بنادي الزمالك مع نظيره مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 24 ساعة لتقام الجمعة 24 يناير بدلًا من السبت 25 يناير، بناء علي الاجتماع الأمني المبدئي الذي عقده مسؤولين بالكاف مع الجهات الأمنية في القاهرة.

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ووفقًا لمصدر مطلع داخل كاف، فقد تم مخاطبة الزمالك ومازيمبي وإبلاغهم بتغيير موعد المباراة وتقديمها 24 ساعة فقط على أن يتم تحديد ملعب المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلي أن «كاف» بصدد إرسال خطابات رسمية بالموعد الجديد وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها داخل لجنة المسابقات.

وكشف المصدر علي أن الكاف حصل علي موافقة مبدئية من مسؤولي الناديين بالموافقة علي الموعد الجديد لحين حسم ملعب المباراة.

يأتي هذا التعديل في ظل تصادف موعد المباراة القديم يوم 25 يناير مع ذكري احتفالات القاهرة بعيد الشرطة وذكري ثورة 25 يناير.