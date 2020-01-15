شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسيطر على التشكيل المثالي للاتحاد الأوروبي.. وغياب «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، التشكيل المثالي لعام 2019 والذي تم تكوينه بناءًا على التصويت الجماهيري، الذي شارك فيه أكثر من 2 مليون شخص من جميع أنحاء العالم على مدار 6 أسابيع.

وضمت القائمه 5 نجوم من ليفربول، الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وترينت أليكسندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون وساديو ماني.

وبالرغم من وجود محمد صلاح ضمن المرشحين، إلا أن الجماهير اختارت التصويت للرباعي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبيرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى «ماني» لقيادة الهجوم.

وجاء التشكيل المثالي كالآتي:

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حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)

الدفاع: أرنولد (ليفربول) فان ديك (ليفربول) دي ليخت (يوفنتوس) روبرتسون (ليفربول

الوسط: دي يونج (برشلونة) دي بروين (مانشستر سيتي)

الهجوم: ميسي (برشلونة) رونالدو (يوفنتوس) ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) ساديو ماني (ليفربول).

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم