شكرا لقرائتكم طنطا ضد الاهلى.. أبناء السيد البدوي يسددون مليون و400 ألف إلى الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سدد مسئولو نادى طنطا مديونيات قيمتها مليون واربعمائة اثنان وستون ألف جنيه الى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة الأهلى المحدد لها السابعة والنصف مساء فى الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز على إستاد القاهرة .

ونجح طنطا فى قيد الثلاثى بتسجيل واستخراج كارنيه المياريات للاعبين الثلاثة احمد سالم صافى و محمود منصور و محمد اسعد .

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يدخل نادي طنطا مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وطالب أيمن المزين المدير الفني لطنطا لاعبي فريقه بتقديم أقصى جهد في مواجهة الأهلي لمحاولة إسقاط الفريق الأحمر لأول مرة هذا الموسم، مؤكدًا للاعبيه أنه في حالة تحقيق المفاجأة سيعود الفريق مُجددًا للطريق الصحيح، وستكون المباراة بمثابة الدافع في المباريات المقبلة.

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في مواجهة طنطا بسبب الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي، وحمدي فتحي، سعد سمير، في الوقت الذي ما زال هناك أكثر من لاعب غير جاهز بشكل كامل بعد عودتهم توًا من الإصابة، ومنهم المالي اليود يانج ومحمد مجدي "قفشة" وشريف إكرامى.