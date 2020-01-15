اخبار الرياضه

حمدي وريان يقودان هجوم الجونة أمام الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم حمدي وريان يقودان هجوم الجونة أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الزمالك في تمام الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كلا من:
 

محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.

Advertisements

 

وعلى مقاعد البدلاء كل من:
 

هيثم محمد، محمود الجزار، سيرج أكا، والتر بواليا، آلان تشيامابادي، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدي وريان يقودان هجوم الجونة أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا