شكرا لقرائتكم حمدي وريان يقودان هجوم الجونة أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الزمالك في تمام الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كلا من:



محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.

Advertisements

وعلى مقاعد البدلاء كل من:



هيثم محمد، محمود الجزار، سيرج أكا، والتر بواليا، آلان تشيامابادي، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب.