حمدي وريان يقودان هجوم الجونة أمام الزمالك

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الزمالك في تمام الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الممتاز.
ويضم التشكيل الأساسي كلا من:
محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
هيثم محمد، محمود الجزار، سيرج أكا، والتر بواليا، آلان تشيامابادي، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب.
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