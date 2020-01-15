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شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. أرقام اليو بادجي صفقة الأهلى الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ونجح أمير توفيق في التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة، بعد تفضيله على العديد من اللاعبين الأخرين ومنهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى وعلى سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري.
مسئولو الأهلي رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.
وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.
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