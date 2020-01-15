شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك.. شيكابالا والسعيد مفاجأة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تشكيل الزمالك اليوم ضم العديد من المفاجأت والتي جاءت كلها تحت مبدأ التدوير لتفادي الاجهاد للاعبين خاصة ان الزمالك مقبل علي مباراة هامة امام المصري يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ 14 للدوري ، ومازيمبي يوم 25 يناير في دوري ابطال افريقيا.



تشكيل الزمالك أمام الجونة

وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة كالتالى:

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محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الوسط المهاجم شيكابالا ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح عمر السعيد.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.